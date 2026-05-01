Москва1 мая Вести.Отношения между руководством Евросоюза и Украины заметно охладели из-за настойчивых требований Киева ускорить вступление страны в ЕС. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным источников издания, украинские чиновники на переговорах с ЕС и США требуют скорейшей интеграции, критикуют Еврокомиссию и настаивают, что союзу Украина нужна не меньше, чем Украине ЕС. Европейские собеседники считают, что такая риторика осложняет диалог и игнорирует установленные процедуры.

Европейские источники FT подчеркивают, что расширение ЕС основано на выполнении конкретных критериев и не может быть ускорено политическим решением. Один из них отметил, что членство не является "подарком" и что в Киеве это, по его мнению, неправильно понимают. Другой указал, что украинская сторона часто дает понять: "вы нам должны", и назвал такой подход непродуктивным.

По словам третьего источника FT, в ЕС считают, что глава киевского режима Владимир Зеленский и его команда до конца не понимают, как работает процесс расширения. При этом, по информации издания, Зеленский поручил дипломатам не обсуждать с Евросоюзом альтернативные форматы интеграции и вести переговоры только о полном членстве.

Европейские дипломаты оценивают, что даже при поэтапной интеграции вступление Украины в ЕС может занять не менее десяти лет. На саммите Евросоюза на Кипре, где присутствовал Зеленский, несколько лидеров попытались скорректировать ожидания Киева, дав понять, что процесс будет сложным и долгим.

Собеседники FT напоминают, что ЕС остается главным партнером Украины на фоне сокращения американской поддержки, и считают, что Киеву стоит учитывать этот фактор в своей риторике. При этом дипломаты и чиновники утверждают, что Украина замедлила проведение реформ, прежде всего в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией, а также не уложилась в сроки принятия части законов, необходимых для расширения доступа к рынкам ЕС. По их словам, внутренние реформы зашли в тупик, и в Европе это вызывает обеспокоенность.

Ранее президент Евросовета Антониу Кошта заявил: Брюссель не может сказать Украине, когда она сможет присоединиться к Евросоюзу.