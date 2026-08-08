Названа причина, по которой Украина не может вступить в ЕС в ускоренном порядке FT: Евросоюз не готов к ускоренному принятию Украины из-за уровня коррупции

Москва8 авг Вести.Европейский союз (ЕС) не готов принять Украину по ускоренной процедуре из-за уровня коррупции внутри страны, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Нельзя принять в ЕС страну с населением 40 миллионов человек, занимающую 104-е место в мировом списке стран с высоким уровнем коррупции. Это сделало бы весь проект бессмысленным заявил изданию один из европейских чиновников

По информации газеты, в ЕС признают, что если бы не СВО, то Киев никогда не получил бы права на вступление в ЕС, учитывая масштаб опасений в связи с коррупцией и проблемами независимости судебной системы. Настойчивые требования Киева о вступлении в ускоренном порядке заставили Брюссель пересмотреть подход к расширению организации.

Ранее журнал The Economist писал, что Украина откровенно затягивает проведение реформ, необходимых для вступления в Евросоюз.