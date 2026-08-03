Economist заявил о неготовности Украины к вступлению в Евросоюз

Economist: Зеленский уклоняется от реформ, необходимых для вступления в ЕС Economist заявил о неготовности Украины к вступлению в Евросоюз

Москва3 авг Вести.Украина откровенно затягивает проведение реформ, необходимых для вступления в Евросоюз, несмотря на публичные заявления киевского руководства. Об этом пишет журнал The Economist.

Хотя переговоры по фундаментальным вопросам — верховенству закона, борьбе с коррупцией, демократическим нормам и государственному управлению — официально начались в июне с отставанием от графика на полгода, реальный прогресс остается минимальным. Из четырех подготовленных правительством законопроектов приняты были только два, а коалиция украинских общественных организаций оценила успехи Киева всего в 15 баллов из 100 возможных.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас признала, что государства — члены Евросоюза не готовы называть конкретные сроки присоединения Украины к блоку, а ряд европейских стран и вовсе выступают против ее вступления в сообщество.