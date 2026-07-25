В Австрии исключили вступление Украины в Евросоюз до конца конфликта В Австрии предложили заменить полноценное членство Украины в ЕС поэтапным

Москва25 июл Вести.Украина не имеет перспектив полноценного вступления в Евросоюз до тех пор, пока на её территории продолжаются боевые действия. Об этом в интервью немецкой газете Die Welt заявила австрийский министр по делам Европы, интеграции и семьи Клаудия Бауэр.

Дипломат призвала европейских лидеров отказаться от ложных обещаний и не устанавливать искусственные сроки.

Турбовступление по требованию — это просто невозможно подчеркнула Бауэр

Она напомнила, что Киеву необходимо сначала выполнить базовые критерии ЕС в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией. Она также раскритиковала Зеленского за попытки диктовать Брюсселю желаемые даты приема и предложила рассмотреть вариант постепенной, поэтапной интеграции.

Интеграционный процесс Украины сталкивается и со сложными дипломатическими препятствиями внутри самого ЕС. Так, Венгрия заблокировала экспертизу по переговорным блокам "Внутренний рынок" и "Конкурентоспособность" для Украины и Молдавии, из-за чего переговорный процесс отложили как минимум до 1 сентября. При этом Будапешт одобрил сопутствующие документы исключительно для Кишинёва, отказавшись согласовать их для Киева.