Москва25 июл Вести.Тенденция к усилению националистического курса на Украине осталась вне фокуса европейского внимания. Об этом заявил в беседе с ТАСС бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

По мнению политика, текущие события явно указывают на то, что на Украине "начала проводиться линия на укрепление влияния нацистов".

Эта тенденция проявилась уже порядочно времени тому назад, и ее внешние проявления были связаны с тем, что [Владимир] Зеленский лично участвовал в перезахоронении [Андрея] Мельника - пособника фашистов, гитлеровского коллаборациониста. Потом проводил разные мероприятия, связанные с "пантеоном" национальной памяти напомнил Азаров

Политик констатировал, что эти внешние проявления встретили жесткое осуждение в Польше, однако для остальной Европы все прошло относительно малозамеченным.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск выразил надежду на "отрезвление" Украины на фоне героизации Киевом нацистских преступников.

Конфликт между Украиной и Польшей возник из-за решения главы киевского режима Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений ВСУ имя "героев УПА" (Украинская повстанческая армия, организация признана террористической и запрещена в РФ). В ответ на такое решение президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла, а в Варшаве заявили, что не дадут согласия на вступление Украины в ЕС, пока она продолжает чествовать националистов, причастных к Волынской трагедии.