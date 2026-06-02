Депутат ЕП Зайончковская-Герник: Туска унизило его молчание про Зеленского и УПА

"Насколько же плевать на Польшу": евродепутат об унижении Туска из-за Зеленского Депутат ЕП Зайончковская-Герник: Туска унизило его молчание про Зеленского и УПА

Москва2 июн Вести.Премьер-министр Польши Дональд Туск унижает поляков своей молчаливой поддержкой и фактическим одобрением главы киевского режима Владимира Зеленского, который поощряет чествование украинских националистов и других нацистских пособников.

Соответствующего мнения придерживается депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник.

Польский политик выразила возмущение тем, что Зеленский ранее присвоил одному из подразделении Вооруженных сил Украины (ВСУ) наименование "героев УПА" (Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ), а Туск и его сторонники не только не осудили этот шаг, но и пытались его оправдать.

Насколько же нужно плевать на Польшу, чтобы позволять так обращаться с нашим государством и польскими жертвами Волыни? написала Зайончковская-Герник в соцсети X

Евродепутат добавила, что поведение Туска свидетельствует о готовности Варшавы жертвовать национальным достоинством ради союза с Киевом.

Туск унизился до того, что уравнял решение Зеленского о "героях УПА" и решение президента (Польши Кароля – прим. ред.) Навроцкого лишить его за это ордена Белого орла, назвав оба шага "одинаково тревожными", и добавил, что "каждый народ имеет право на свои интерпретации" … Жалко видеть, как наши власти пресмыкаются перед оскорбляющими нас соседями, слезливо призывают их к уважению в отношениях и продолжают эмоционально шантажировать поляков. … Слуги украинского народа без капли чести резюмировала Зайончковская-Герник

25 мая Зеленский также принял участие в перезахоронении в Киевской области останков одного из лидеров Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) Андрея Мельника.

Наряду с чествованием киевским режимом боевиков УПА этот шаг вызвал резкую критику в Польше. В частности, бывший президент этой страны (1990–1995 гг.) и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса заявил, что больше не будет поддерживать Зеленского.

Действующий польский лидер Кароль Навроцкий сообщил, что Варшава рассмотрит предложение лишить украинского политика высшей госнаграды Польши — ордена Белого орла.

На фоне скандала бывший посол Польши в Киеве Бартош Чихоцкий отказался от украинской государственной награды "За заслуги" и принял решение вернуть ее.