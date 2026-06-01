В Польше потребовали от Зеленского извинений за героизацию бандеровцев

Москва1 июн Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский должен позвонить польскому президенту Каролю Навроцкому и извиниться за свои действия, связанные с прославлением ОУН-УПА (организации признаны экстремистскими и запрещены в РФ). Об этом заявил глава Бюро по международной политике при администрации президента Польши Марчин Пшидач.

В эфире телеканала Polsat Пшидач предположил, что шаги главы киевского режима по героизации нацистов могут быть элементом внутриполитической игры в преддверии выборов на Украине.

Пожалуй, Зеленский должен позвонить президенту Польши и, во-первых, извиниться, а во-вторых, объяснить причины всей этой напряженности сказал он

Поводом для возмущения стало присвоение отдельному центру специальных операций "Север" ВСУ имени "героев УПА".

Экс-президент Польши Лех Валенса заявил, что, воздавая честь бандитам из УПА, Зеленский оскорбил всех убитых поляков. Также Валенса отказался от дальнейшей поддержки Киева.

Между тем МИД Польши вызвал украинского посла в Варшаве и выразил ему обеспокоенность. Президент Кароль Навроцкий, в свою очередь, предложил лишить Зеленского ордена Белого орла – высшей государственной награды республики.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил удовлетворение позицией Варшавы. Он напомнил, что героизируемые на Украине нацисты убили десятки тысяч поляков и евреев.