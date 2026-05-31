Москва31 маяВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский может лишиться поддержки своих западных союзников ввиду растущего влияния неонацистских группировок. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз.
Он прокомментировал скандал, разразившийся в Польше после участия украинского политика в мероприятиях, связанных с героизацией деятелей Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ).
Неонацистские элементы на Украине усиливают влияние на (Зеленского – прим. ред.). Он находится под страшным политическим давлением и сталкивается с угрозами из-за возможных территориальных уступокотметил Боуз в размещенной в соцсети X публикации
По словам журналиста, подобные действия от главы киевского режима отталкивают даже его ближайших союзников.
25 мая Зеленский принял участие в перезахоронении в Киевской области останков одного из лидеров ОУН Андрея Мельника. Кроме того, он присвоил одному из центров в составе так называемых Сил специальных операций (ССО) украинской армии почетное наименование "имени героев УПА".
Эти шаги вызвали резкую критику в Польше. В частности, бывший президент этой страны (1990–1995 гг.) и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса заявил, что больше не будет поддерживать Зеленского.
Действующий польский лидер Кароль Навроцкий сообщил, что Варшава рассмотрит предложение лишить украинского политика высшей госнаграды Польши — ордена Белого орла.