"Под страшным давлением": на Западе рассказали, как Зеленский лишится поддержки Журналист Боуз: Зеленский потеряет поддержку извне из-за усиления неонацистов

Москва31 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский может лишиться поддержки своих западных союзников ввиду растущего влияния неонацистских группировок. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз.

Он прокомментировал скандал, разразившийся в Польше после участия украинского политика в мероприятиях, связанных с героизацией деятелей Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ).

Неонацистские элементы на Украине усиливают влияние на (Зеленского – прим. ред.). Он находится под страшным политическим давлением и сталкивается с угрозами из-за возможных территориальных уступок отметил Боуз в размещенной в соцсети X публикации

По словам журналиста, подобные действия от главы киевского режима отталкивают даже его ближайших союзников.

25 мая Зеленский принял участие в перезахоронении в Киевской области останков одного из лидеров ОУН Андрея Мельника. Кроме того, он присвоил одному из центров в составе так называемых Сил специальных операций (ССО) украинской армии почетное наименование "имени героев УПА".

Эти шаги вызвали резкую критику в Польше. В частности, бывший президент этой страны (1990–1995 гг.) и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса заявил, что больше не будет поддерживать Зеленского.

Действующий польский лидер Кароль Навроцкий сообщил, что Варшава рассмотрит предложение лишить украинского политика высшей госнаграды Польши — ордена Белого орла.