Американский журналист: Зеленский решил поставить на неонацистов NR: Зеленский сделал ставку на неонацистов, исчерпав мобилизационный ресурс

Москва30 мая Вести.Владимир Зеленский решил сделать ставку на украинских неонацистов на фоне острой нехватки мобилизационных ресурсов в стране, отмечает автор статьи в американском журнале The National Review (NR).

Автор статьи Майкл Брендан Доэрти обратил внимание на участие Зеленского в торжественном перезахоронении одного из лидеров Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ как экстремистская) Андрея Мельника.

Как отмечается в статье, это является показателем, что ультранационалисты наращивают свое влияние на Украине.

Подобная ситуация может негативно влиять на международную репутацию Киева, указывает журналист.

Перезахоронение Мельника уже спровоцировало недовольство в Польше. Так, экс-премьер Польши Лешек Миллер назвал такое решение Зеленского "чествованием мясников" и сознательным оскорблением в адрес Варшавы.

Президент Польши Кароль Навроцкий предложил рассмотреть вопрос о лишении Зеленского высшей госнаграды республики – ордена Белого орла.