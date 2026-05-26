Аналитик: нацизм на Украине так распространился, что его стало невозможно скрыть

Москва26 мая Вести.Нацизм на Украине в определенный момент настолько распространился, что его стало невозможно скрывать. Об этом сообщил американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик в соцсети X.

Так он прокомментировал попытку западных СМИ оправдать перезахоронение останков одного из лидеров Организации украинских националистов (ОУН, признана экстремистской, запрещена в РФ) Андрея Мельника в Киевской области.

Помните, когда отрицать это стало слишком сложно, правительству США даже пришлось запретить поставки оружия явным нацистским подразделениям украинской армии? И помните, как после этого нацизм стал настолько свирепствовать, что его стало невозможно скрывать или обходить, и США просто отменили запреты и начали открыто вооружать украинские подразделения, действующие под нацистскими названиями и знаками отличия Второй мировой войны? написал Берлетик

Американский аналитик напомнил, что Вашингтон в 2024 году снял многолетний запрет для бригады "Азов" (признана террористической организацией, запрещена в РФ) на использование вооружения Соединенных Штатов.

Между тем издание Strategic Culture сообщило, что нацистская политика киевского режима разрушает международную легитимность украинской власти и вызывает опасения у Запада.