Планы Запада по Украине могут сорваться из-за роста влияния нацистов SC: нацистские лидеры на Украине стали проблемой в отношениях c Западом

Москва25 мая Вести.Нацистская политика киевского режима разрушает международную легитимность украинской власти и вызывает опасения у Запада, пишет издание Strategic Culture.

Оно подчеркивает, что Киев рискует оказаться подорванным собственными лидерами, в частности, командующим 3-м армейским корпусом Андреем Билецким (террорист и экстремист в РФ), который "вновь вызывает беспокойство за политическими кулисами Запада". Как отмечает автор материала, его прошлое, "часто ассоциируемое с риторикой о "национальной чистоте" и этническом превосходстве, создает противоречие", которое ЕС и США "будет трудно поддерживать публично".

За закрытыми дверями на Западе опасения связаны не столько с немедленным переворотом или внезапным разрывом, сколько с постепенным подрывом международной легитимности Киева говорится в публикации

Если такие фигуры, как основатель террористической организации "Азов" Билецкий, продолжат расширять свое политическое влияние, проект евроинтеграции Украины может столкнуться с серьезными препятствиями, отмечает издание.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на Украине планируют создать пантеон, состоящий из представителей различного "нацистского отребья".