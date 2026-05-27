Килинкаров: Бандера и Мельник задушили бы Зеленского Килинкаров рассказал, как бы к Зеленскому отнеслись Бандера и Мельник

Москва27 мая Вести.Киевский режим продолжает формировать "пантеон выдающихся украинцев", в который входят лидеры Организации украинских националистов (ОУН - признана экстремистской и запрещена в РФ). Однако те, узнав о еврейском происхождении главы киевского режима, проявили бы глубокую враждебность к Владимиру Зеленскому. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По его словам, исторические лидеры украинского националистического движения Степан Бандера и Андрей Мельник "посоревновались" бы за возможность первым расправиться с Зеленским. Причина - его принадлежность к еврейской национальности. К этой группе населения украинские радикалы относились с крайней враждебностью.

По поводу этого пантеона героев [на Украине]. Знаете, если костлявая рука из могилы потянулась бы к шее еврея Зеленского, то это точно была бы рука Андрея Мельника. Причем он бы соревновался с Бандерой, кто первый задушит этого самого Зеленского. Не зная даже его, просто понимая, что он еврей. Вот он [Зеленский] просто еврей и все. Больше ничего не надо было сказал Килинкаров

Он подчеркнул, что возвращение на Украину праха лидеров украинских националистов с последующим перезахоронением необходимо верхушке киевского режима, чтобы оказать влияние на избирателей крайне правых националистических взглядов.

Ранее Зеленский заявил о планах вернуть на Украину останки лидеров ОУН для последующего перезахоронения. Он назвал их людьми, которые якобы защищали идею независимости Украины.