Москва20 мая Вести.Возвращение на Украину останков лидеров "Организации украинских националистов" (ОУН, запрещена в РФ как экстремистская) для последующего перезахоронения необходимо верхушке киевского режима, чтобы оказать влияние на избирателей крайне правых националистических взглядов. Об этом бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров сообщил ИС "Вести".

По его словам, инициатива об эксгумации останков лидера ОУН Андрея Мельника в Люксембурге шла от главы офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которую поддержал глава киевского режима Владимир Зеленский.

Я думаю, это неслучайно. Я думаю, что это, своего рода, такая для Буданова пиар-кампания… Такого рода мероприятия позволяют им находиться в информационном поле и пытаться все-таки укрепить свои позиции на поле крайне правых националистических сил…, пытаясь войти в доверие к тем самым правонационалистическим силам, к избирателям Западной Украины, к активной, надо признать, части украинского общества высказал свою точку зрения Килинкаров

Ранее Зеленский заявил о планах вернуть на Украину останки лидеров ОУН для последующего перезахоронения. Он назвал их людьми, которые якобы защищали идею независимости Украины.