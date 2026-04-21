На Украине не понимают, зачем Гераскевича тащат в политику Килинкаров: на Украине не понимают, зачем Гераскевича тащат в политику

Москва21 апр Вести.Люди на Украине не понимают, зачем олигарх Ринат Ахметов (признан в России членом запрещенного экстремистского сообщества) тащит в политику спортсмена Владислава Гераскевича. Такое мнение ИС "Вести" озвучил экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров.

Он добавил, что не считает самого Ахметова гениальным управленцем.

На Украине тоже не все вообще понимают, зачем ему нужен этот Гераскевич. Причем абсолютно тупой человек без особых каких-то там интеллектуальных способностей и без каких-то более-менее приличных результатов в спорте. Но тем не менее, за счет этого пиара, причем пиара на крови, смерти спортсменов украинских, какие-то деньги, собирает. Ахметов в него вкладывает какие-то финансовые ресурсы. Зачем они это делают, мне трудно сказать. Ну, наверное, у них есть какой-то план. Но я еще раз говорю: с точки зрения политической я не считаю его [Ахметова] гениальным управленцем рассказал Килинкаров

Ранее сообщалось, что лидер киевского режима Владимир Зеленский хочет использовать скелетониста Владислава Гераскевича, который был дисквалифицирован с Олимпийских игр, для противостояния своим конкурентам.