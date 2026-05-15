Москва15 мая Вести.В киевских элитах произошел раскол, дело экс-руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака стало его следствием. На Украине таким образом пытаются ограничить влияние Владимира Зеленского, заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По его словам, части элит невыгодно, чтобы у Зеленского был "слишком широкий коридор возможностей". Килинкаров также не согласился с мнением ряда экспертов о том, что за коррупционным скандалом на Украине стоят американцы.

Может, вы удивитесь, но на самом деле, люди, которые стоят за всем этим процессом, - это те самые люди, которые поддерживают Зеленского, его режим. Так называемые глобалисты, по крайней мере антитрамписты, называйте как хотите... И на самом деле они не ставят цель сместить Зеленского. Пока он их устраивает, он должен находиться на этом посту, но они не доверяют Зеленскому. Он позволяет себе слишком широкий коридор возможностей поделился Килинкаров

По его мнению, внутри Украины за скандалом стоят: руководитель партии "Слуга народа" Давид Арахамия, глава Минобороны Михаил Федоров, нардеп Юлия Тимошенко, экс-президент Украины Петр Порошенко и "все те, кто претендует на определенный кусок власти, который они должны оторвать от Зеленского".

Он считает, что коррупционный скандал не закончится на деле Ермака. Под удар попадут и другие лица, занимающие высокие посты. Причина та же - не дать никому набрать слишком большой политический вес.

Я вам могу сказать, кто будет следующим атакован: безусловно, это будет [секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем] Умеров. Можете в этом не сомневаться. И не потому, что он ближайший соратник Зеленского. Дело вообще не в этом, дело в другом. Дело в том, что Умеров возглавляет переговорную группу. И на фоне возможных переговоров любой политик на Украине вам скажет, что тот, кто будет участвовать в переговорах, будет иметь политическое будущее заявил Килинкаров

Резонансное дело против экс-руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака грозит серьезными последствиями для самого главы киевского режима, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.