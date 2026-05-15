Экс-депутат Рады Олейник: Трамп вселяет в Зеленского "дух Анкориджа"

Москва15 мая Вести.За коррупционным скандалом на Украине стоит Вашингтон. Такое мнение выразил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады, заслуженный юрист Украины Владимир Олейник.

Он напомнил, что Федеральное бюро расследований США оказывает поддержку Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

[Президент США Дональд] Трамп начал закачивать в [главу киевского режима Владимира] Зеленского дух Анкориджа через САП, НАБУ и дело [экс-главы офиса президента Украины Андрея] Ермака. Ударил в бубен, чтобы привести это коррупционное племя в чувство. Потому что напрямую оказать давление не может, зашел со стороны коррупции, даже демократы все молчат... А в НАБУ и САП сидят офицеры ФБР уже давно, которые контролируют проведение мероприятий сказал Олейник

Он утверждает, что Зеленский и Ермак ранее тоже "не сидели, сложа руки, а зашли с другой стороны", через осужденного нардепа Федора Христенко.

Через Христенко компромат взяли. На кого? На руководителей САП, НАБУ. То есть, как говорит Трамп, танго - это танец для двоих отметил Олейник

Резонансное дело против экс-руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака грозит серьезными последствиями для самого главы киевского режима, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.