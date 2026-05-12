Москва12 мая Вести.Предъявление обвинения экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку в рамках расследования дела об отмывании средств – это показательная "порка демократов" в США. Такое мнение в интервью MK.RU высказал политолог и профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти ВШЭ Марат Баширов.

По его словам, в этой истории есть два аспекта. Первый – внутриамериканский. В ноябре 2026 года в США запланированы выборы в Конгресс США, напомнил эксперт. Ввиду того, что республиканцы теряют позиции в ключевых округах, президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу нужен сильный аргумент в борьбе с демократами. Самым действенным был и является тот факт, что у американского избирателя "из кармана вынули деньги", объяснил политолог.

Поэтому Трамп хочет устроить демократам "порку" на основе того, что они бесконтрольно выделяли миллиарды долларов украинскому режиму. Более того, и сами туда "запустили руку". В США есть несколько табу, которые непреодолимы в общественном сознании: это кража государственных денег и неуплата налогов, что тоже приравнивается к разграблению государственных средств отметил Баширов

Он добавил, что если Трамп добудет доказательства или, что еще лучше, личные свидетельства, то это станет большим ударом для демократов, а также подстегнет американцев голосовать за республиканцев.

Второй аспект – международный. Баширов пояснил, что сейчас США ведут активную борьбу с Китаем за европейский рынок. На данный момент, отметил эксперт, позиции Пекина в этом вопросе сильнее, и Трампа это не устраивает. Чтобы нарастить свое влияние, глава Белого дома дал команду следователям из Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) активизировать расследование в отношении окружения Зеленского. Коррупционный скандал, как предположил политолог, может быть использован как аргумент в переговорах с Китаем, показывая тем самым, что Вашингтон контролирует ситуацию на Украине.

11 мая экс-главе офиса Зеленского Андрею Ермаку было предъявлено обвинение в участии в отмывании средств. Как сообщалось в Telegram-каналах ведомств, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) раскрыли организованную группу, причастную к легализации 460 млн гривен ($10,5 млн) при строительстве элитного жилья под Киевом.

Как отметил журналист ИС "Вести" Валентин Богданов, начавшиеся следственные действия в отношении Ермака являются предупреждением самому Зеленскому.