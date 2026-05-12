Журналист Медведев объяснил причину "жесткого наезда" США на Зеленского Журналист Медведев: США наказывают Зеленского, чтобы тот знал свое место

Москва12 мая Вести.Последние события вокруг главы киевского режима Владимира Зеленского являются "жестким наездом", подготовленным в США, чтобы тот "знал свое место", заявил автор ИС "Вести" Андрей Медведев в своем канале в мессенджере MAX.

Речь идет о действиях Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в отношении Андрея Ермака, экс-главы офиса главы киевского режима, а также о заявлениях бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Совершенно очевидно, что мы наблюдаем сейчас внезапный для внешнего контура, но явно подготовленный внутри американцами жесткий наезд на Зеленского отметил Медведев

По его словам, не стоит связывать этот "накат паровым катком" с тем, что в США кто-то хочет вести с Россией переговоры или заставить Зеленского согласиться на какие-то условия в рамках урегулирования конфликта на Украине.

Весь наезд на Зеленского связан совершенно с другим. В США, конечно, существует внутренняя конкуренция. Демократы, республиканцы, конечно, будут использовать любую возможность пнуть друг друга, особенно если политический конкурент оступился. Но и республиканцы, и демократы всегда помнят одну простую форму: Америка - это все, а остальное - это так, мусор на обочине истории написал журналист

По словам Медведева, у США множество таких подконтрольных им "ручных зеленских".

И если каждый из зеленских вдруг начнет думать, что ему можно думать, начнет огрызаться, начнет позволять себе американского барина, … посылать, то это будет для Америки очень-очень плохо отметил Медведев

Именно поэтому, по его мнению, Зеленского сейчас и наказывают.

Это очень напоминает ситуацию с публичной поркой Хашима Тачи, который в Косово был полевым командиром и кровожадным мясником, а потом стал премьером. А потом поверил в себя настолько, что попросил у американцев больше платить за американскую военную базу Бондстил. И буквально на следующий день американские СМИ массово обрушились на Тачи, обвинив его в военных преступлениях. Он все понял, завалил кабину и до конца срока сидел тихо, рот не открывал. Тем более на американцев написал журналист

В аналогичной ситуации, по словам Медведева, теперь оказался глава киевского режима.

Сейчас такую же порку устраивают Зеленскому. Чтобы знал свое место. А никаких переговоров не будет. Американцы, европейцы уверены, что Украина в течение года победит в этом противостоянии. Поэтому рассчитывать нам надо только на себя. А арестовали там дружочка президента Зеленского или не арестовали, это вообще ни на что не влияет. Ну, для нас подытожил Андрей Медведев

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров говорил, что действия НАБУ в отношении Ермака являются знаком недовольства США Зеленским.