Москва3 мая Вести.Грубые высказывания главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес американского лидера Дональда Трампа привели к задержкам поставок оружия Киеву со стороны США. Такое мнение высказал кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

США предупредили своих партнеров о задержках поставках оружия для Киева в то самое время, когда Зеленский резко нахамил президенту Трампу. Это странно, да? Сразу после истерики и угроз оружие резко кончилось заявил журналист

Христофору подчеркнул, что Зеленский продолжает делать негативные заявления о Трампе, не учитывая того, что американский президент, по его мнению, отличается обидчивостью и склонностью помнить нанесенные ему оскорбления. Журналист предположил, что официальные представители США, вероятнее всего, объяснят задержки поставок вооружений войной с Ираном или другими внешними факторами. Однако он выразил убежденность, что настоящая причина заключается в том, что Трамп таким образом мстит за публичную критику со стороны Зеленского.

Ранее издание Politico сообщало, что Зеленский отказался от попыток заручиться поддержкой Трампа и переходит к новой стратегии. По данным издания, на Украине резко снизилось доверие к американским властям, а сам Зеленский стал гораздо осторожнее выстраивать отношения с Вашингтоном.