Журналист Христофору: встреча с Трампом обернется для Зеленского новым унижением

Журналист Христофору предрек Зеленскому унижение на встрече с Трампом Журналист Христофору: встреча с Трампом обернется для Зеленского новым унижением

Москва6 июл Вести.Саммит НАТО в Анкаре может обернуться унижением для главы киевского режима Владимира Зеленского из-за нереальных ожиданий от встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

По его словам, Зеленский намерен при поддержке ЕС убедить Трампа в том, что Украина якобы переломила ситуацию в конфликте.

Зеленский думает, что достаточно показать Трампу фотографии с ударами беспилотников, чтобы он был заворожен и согласился на все. Это большая ошибка, которая обернется новым унижением для Киева сказал Христофору в эфире своего YouTube-канала

О встрече Трампа и Зеленского в рамках саммита НАТО ранее сообщал телеканал CNN.