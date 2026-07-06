Москва6 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский пытается создать иллюзию удачных боевых действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в преддверии саммита НАТО, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в эфире "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

По словам Мирошника, Зеленский готовится к саммиту НАТО, в рамках которого запланирована его встреча с президентом США Дональдом Трампом, создавая определенное информационное поле вокруг якобы успехов ВСУ.

То, что происходит сейчас в Крыму, то, что происходит на херсонском направлении и на целом ряде других территорий, это можно назвать подготовительным процессом. Так как Зеленский и сопровождающие его силы — это все-таки про пиар, то они максимально сосредоточили усилия на том, чтобы создать вот эту иллюзию того, что Украина побеждает, в Украину надо вкладываться. И с этим как раз нарративом они хотели приехать в Анкару, чтобы дальше соблазнять всех остальных участников и поломать, к примеру, позицию Венгрии, Словакии и итальянцев сказал дипломат

Саммит НАТО пройдет в Анкаре 7-8 июля. Встреча с Зеленским пройдет в самом конце графика встреч президента США. Как пишет The Telegraph, главе киевского режима уделят меньше внимания на саммите, чтобы не злить Дональда Трампа.