Москва10 апр Вести.Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о подготовке встреч с Россией и США делаются для получения передышки, которую Киев будет использовать в военных целях. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

По словам дипломата, перемирие нужно Зеленскому для получения военных преимуществ: перегруппировки войск, возведения фортификационных сооружений и обучения военных.

Заявления, которые как из рога изобилия сыпятся с украинской стороны, они прогнозируемы и понятны, потому что Зеленскому очень нужно перемирие не на полтора суток, им нужно перемирие для того, чтобы воспользоваться им для получения военных преимуществ, то есть перегруппировки, возведения фортификации, обучения военных, ну и так далее, и тому подобное. То есть для того, чтобы использовать его уже в своих военных целях заявил Мирошник

Он подчеркнул, что попытки Киева использовать перемирие в свою пользу будут пресечены: Россия ответит на любые недружественные действия со стороны Украины.

Таких подарков, безусловно, Россия делать никому не будет. И отвечать на любые недружественные действия, безусловно, Россия будет по отношению к Украине. Делиться преимуществами и инициативой на поле боя тоже, я думаю, не входит в планы российской стороны. Поэтому, знаете, попытки вывернуть гуманный шаг в свою сторону и использовать его в виде военных преимуществ, я думаю, у украинской стороны не получится. Хотя Зеленский будет стараться это сделать и заявлять об этом на весь мир заключил дипломат

Ранее Владимир Зеленский заявил, что ведется подготовка новых трехсторонних переговоров с РФ и США по урегулированию украинского конфликта.