Москва6 маяВести.Объявленное главой киевского режима Владимиром Зеленским перемирие 5 и 6 мая является игрой в КВН. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник информационной службе "Вести".
Дипломат отметил, что Россия в преддверии Дня Победы объявила о режиме прекращения огня 8 и 9 мая, а Украина в свою очередь объявила о перемирии, которое начнется в ночь с 5 на 6 мая. При этом Киев сам же нарушил режим тишины, атаковав регионы РФ.
Зеленский же попытался играть с нами, ну, извините, в КВН. Россия, учитывая праздник, учитывая дату 8–9 мая, в одностороннем порядке объявила о режиме прекращения огня. А Украина начала говорить: "А мы 5–6". Ну и что, 5–6? И вот у нас сегодня 5–6. У нас пять человек погибло в Джанкое, у нас пять человек ранены на территории Брянской области и еще на целом ряде других направлений есть раненые или погибшие мирные жителисказал Мирошник
Ранее Мирошник заявил, что киевский режим продемонстрировал свое нежелание идти на мирное урегулирование конфликта, атаковав российские города с помощью беспилотников и ракет во вторник, 5 мая.