Москва6 мая Вести.Объявленное главой киевского режима Владимиром Зеленским перемирие 5 и 6 мая является игрой в КВН. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник информационной службе "Вести".

Дипломат отметил, что Россия в преддверии Дня Победы объявила о режиме прекращения огня 8 и 9 мая, а Украина в свою очередь объявила о перемирии, которое начнется в ночь с 5 на 6 мая. При этом Киев сам же нарушил режим тишины, атаковав регионы РФ.

Зеленский же попытался играть с нами, ну, извините, в КВН. Россия, учитывая праздник, учитывая дату 8–9 мая, в одностороннем порядке объявила о режиме прекращения огня. А Украина начала говорить: "А мы 5–6". Ну и что, 5–6? И вот у нас сегодня 5–6. У нас пять человек погибло в Джанкое, у нас пять человек ранены на территории Брянской области и еще на целом ряде других направлений есть раненые или погибшие мирные жители сказал Мирошник

Ранее Мирошник заявил, что киевский режим продемонстрировал свое нежелание идти на мирное урегулирование конфликта, атаковав российские города с помощью беспилотников и ракет во вторник, 5 мая.