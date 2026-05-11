Москва11 мая Вести.Многократные нарушения режима прекращения огня со стороны Украины говорят о том, что украинские вооруженные формирования осуществляли это с указания главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом в интервью "Соловьёв Live" заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, сообщает ИС "Вести".

Ранее Минобороны РФ сообщило, что было зафиксировано свыше 23 тысяч нарушений режима перемирия с украинской стороны.

Есть заявление Зеленского о том, как они хотят мира, а есть действия их вооруженных формирований, которые ему подчиняются. Он вроде как Верховный Главнокомандующий с украинской стороны, и, соответственно, формирования выполняют его пожелания, его приказы. Значит, 23 тысячи раз – значит это приказ. Это приказ, которого они не могли ослушаться, значит, это была политика, которую реализовывал киевский режим. Причем там подавляющее большинство [нарушений] - это удары дронами. И мы фиксировали, конечно, количество ударов по гражданскому населению сказал Мирошник

Ранее в Минобороны РФ заявили о зеркальном ответе ВС РФ на нарушение перемирия со стороны ВСУ.