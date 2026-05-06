Мирошник отреагировал на обвинения Киева в нарушении режима прекращения огня Мирошник: Киев предлагает прекращение огня, которое сам и нарушает

Москва6 мая Вести.Киев предложил организовать режим прекращения огня, который сам позже и нарушил. Такое мнение ИС "Вести"озвучил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Он добавил, что Россия никак не реагировала на такие предложения украинской стороны.

Они [Киев] сами предлагают, сами нарушают предпринятые, точнее, провозглашенные предложения и сами начинают возмущаться, обвиняя Россию в том, что якобы Россия нарушила эти режимы. Во-первых, Россия не подтверждала и никак не реагировала на вот эти выпады украинской стороны с предложением о режиме прекращения огня на пятое-шестое число. Во-вторых, это массированные удары, которые вы уже перечислили, это и Крым, это и Брянская, Белгородская области. Там, где есть и погибшие, и пострадавшие, и серьезные поражения были нанесены по гражданским объектам, промышленным объектам. Поэтому даже при огромной доле фантазии тяжело это назвать режимом прекращения огня рассказал Мирошник

Ранее Мирошник заявил, что ВСУ пытаются перекрыть свои неудачи на поле боя атаками по мирным городом России.