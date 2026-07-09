Москва9 июл Вести.Россия стремится максимально донести свою позицию на международных площадках по украинскому конфликту. Об этом в эфире "Соловьёв Live" заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, сообщает ИС "Вести".

Российская дипломатия не является молчаливой и безропотной. Нет. На всех площадках - Совбез ООН, ОБСЕ, СПЧ и других площадках, на которых считаем рациональным свое присутствие, - мы максимально доводим свою точку зрения. Мы занимаем проактивную позицию отметил Родион Мирошник

По его словам, Россия стремится максимально объяснить свои мотивы и действия, показать, какие преступления совершает Киев, какие варианты Россию устраивают и что для нее категорически неприемлемо, с чем она не согласится ни при каких условиях.

Однако Запад не реагирует ни на какие преступления Украины. Например, представители ООН подробно освещают информацию, поступающую с украинской стороны, но при этом не уделяют никакого внимания случаям, в которых виновен киевский режим. Исполнительные органы организации стремятся игнорировать подобные события и не дают им надлежащей оценки.