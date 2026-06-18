Москва18 июн Вести.Организация Объединенных Наций (ООН) игнорирует преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и ограничивается общими заявлениями вместо реакции на конкретные инциденты. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, комментарии представителей организации по подобным вопросам сводятся к формальным оценкам без анализа происходящего.

То, что произнес [представитель генерального секретаря ООН Стефан] Дюжаррик, — это как раз обычная жвачка. То есть мы за все хорошее против всего плохого считает Мирошник

Он также отметил, что представители ООН подробно освещают информацию, поступающую с украинской стороны, но при этом не уделяют никакого внимания случаям, в которых виновен киевский режим. Посол указал, что исполнительные органы организации стремятся игнорировать подобные события и не дают им надлежащей оценки.

Вот такие подходы со стороны исполнительных органов ООН, к сожалению, тоже не новые. Они стремятся смотреть либо через розовые очки, либо сквозь пальцы на то, что делается Украиной, и в первую очередь, когда ее прикрывают ее же спонсоры объяснил Мирошник

В качестве примера дипломат привел атаку ВСУ на белорусский автобус с детьми в Брянской области, заявив, что страны, помогающие Киеву, не отреагировали на произошедшее должным образом.

Кроме того, Мирошник назвал число пострадавших от ударов ВСУ с момента начала специальной военной операции.