Москва14 мая Вести.Украинские организации в ООН живут в "оторванной реальности", заявил в интервью ИС "Вести" посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Он считает, что структура ООН и ее исполнительные органы оказались под контролем группы западных стран, которые сформировали систему принятия решений, отражающую исключительно их интересы. В результате позиции этих стран альтернативные точки зрения, в том числе позиция России, систематически блокируются. Это приводит к невозможности объективного представления информации о реальных событиях.

Вот пример в Женеве — Совет по правам человека при ООН. Здесь по коридорам этого совета бегают десятки неких украинских неправительственных организаций, которые проводят мероприятия — одно бредовее другого. Там фантазия на фантазии. Они просто настолько погрузились уже в радикализацию этих процессов, буквально пересказывая фантазию каждого следующего. То есть каждый добавляет еще какой-то бред. И это все происходит в откровенно оторванной реальности подчеркнул Мирошник

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что члены ООН превратили Украину в "кровавую рану и нацистское поприще".