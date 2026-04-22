Москва22 апр Вести.Члены ООН превратили Украину из страны, которая входила в десятку самых мощных государств мира, в кровавую рану и нацистское поприще. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

По словам политика, капитализм сходит с ума, что прекрасно видно на примере европейских лидеров – премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца, а также главы киевского режима Владимира Зеленского.

Капитализм сейчас с ума сходит, посмотрите, что он творит с той же Америкой, с той же Европой, посмотрите на эти лица: Стармера, Макрона, Мерца, посмотрите, тоска берет. Или на этого самого преступника, который бегает по Киеву. Украина была цветущей республикой, входила в десятку самых мощных государств мира. В СССР была абсолютно суверенна, члены ООН превратили [ее] из страны пятидесятимиллионной в кровавую рану и нацистское поприще. Жуть отметил он

Ранее Зюганов заявил, что Владимир Зеленский стал просто "кровавой игрушкой", управляемой западными хозяевами.