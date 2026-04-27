"Против нас очень сильный противник": Зюганов заявил о воинственности Англии Зюганов: англосаксы объявили войну на полное уничтожение

Москва27 апр Вести.Англосаксонский мир фактически объявил войну на уничтожение. Такое мнение о состоянии дел во внешней политике высказал лидер думской фракции КПРФ Геннадий Зюганов в интервью ИС "Вести".

Только две страны в мире, которые за 500 лет не теряли суверенитета, — это мы [Россия] и Англия. Но только нам пришлось с оружием в руках защищать свое право, жить на этих просторах, дружить, с кем считаем нужным, и говорить на родном языке. Сейчас этому миру англосаксы объявили войну на полное уничтожение. И, если мы это не поймем, мы эту войну не выиграем. Мы ее видим пятый год, пока свою территорию не освободили заявил он

По словам Зюганова, нельзя безучастно относится к происходящему в мире сейчас.

Меня крайне пугает то безразличие, в том числе и нового поколения, к судьбе [мира]. Против нас очень сильный противник, оппонент, а сейчас пришел взбесившийся империалист, который решил убивать целые цивилизации добавил он

Ранее Зюганов заявлял, что англичане стравливают народы, попутно принося в жертву Украину.