Москва29 июнВести.Ответные действия РФ на обстрелы со стороны Украины должны быть жесткими. Такое мнение ИС "Вести" высказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Он добавил, что ответными мерами могут быть и атаки по европейской инфраструктуре.

Меры должны быть предельно жесткие. Если вам "отгромыхали" по Крымскому мосту, должны быть два-три трубопровода порваны и кабели, которые соединяют Америку, Норвегию с Европой. Если на Москву обрушилось или на дом отдыха президента, вы должны принять жесткие меры

заявил Зюганов
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Ранее главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко предложил использовать тактическое ядерное оружие против логистики Украины. По его мнению, так нужно отвечать на террористические методы Киева.