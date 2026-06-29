Зюганов: ответ на атаки Украины должен быть жестким

Зюганов призвал к жестким ответам на атаки Украины по РФ Зюганов: ответ на атаки Украины должен быть жестким

Москва29 июн Вести.Ответные действия РФ на обстрелы со стороны Украины должны быть жесткими. Такое мнение ИС "Вести" высказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Он добавил, что ответными мерами могут быть и атаки по европейской инфраструктуре.

Меры должны быть предельно жесткие. Если вам "отгромыхали" по Крымскому мосту, должны быть два-три трубопровода порваны и кабели, которые соединяют Америку, Норвегию с Европой. Если на Москву обрушилось или на дом отдыха президента, вы должны принять жесткие меры заявил Зюганов

Ранее главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко предложил использовать тактическое ядерное оружие против логистики Украины. По его мнению, так нужно отвечать на террористические методы Киева.