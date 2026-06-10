Джабаров: надо наносить удары в дневное время по чувствительным для Киева местам

Джабаров назвал время, в которое стоит наносить удары по Украине Джабаров: надо наносить удары в дневное время по чувствительным для Киева местам

Москва10 июн Вести.России нужно наносить удары по тем местам, которые наиболее чувствительны для противника и делать это стоит именно в дневное время. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он отметил, что дневные удары по Украине покажут гражданам страны реальное содержание "нацистской сущности власти в Киеве" и окажут на них психологическое влияние.

Надо наносить удары по тем местам, которые чувствительны для врага. Вот я знаю, что некоторые эксперты говорят, мол, какой смысл наносить удар по Банковской улице или по каким-то зданиям Верховной рады, там все равно никого нет. Вы знаете, это имеет значение. Это будет иметь огромное влияние на психологию людей, тех же киевлян заявил Джабров

Политик обратил внимание на то, что жители Украины должны реально понимать, к каким последствиям ведет политика их руководства. И отметил, что чем сильнее Россия будет отвечать на террористические удары украинцев, тем быстрее киевский режим будет наконец свергнут.