Джабаров: чем сильнее РФ будет отвечать, тем быстрее режим Киева будет свергнут

Джабаров назвал способ быстро свергнуть киевский режим Джабаров: чем сильнее РФ будет отвечать, тем быстрее режим Киева будет свергнут

Москва10 июн Вести.Чем сильнее Вооруженные силы России будет отвечать на атаки киевского режима, тем быстрее этот режим удастся свергнуть, заявил в интервью ИС "Вести" первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, России нужно наносить удары по тем местам, которые наиболее чувствительны для противника.

Чем сильнее Россия будет отвечать на подлые террористические удары украинцев, тем быстрее этот режим будет наконец свергнут заявил Владимир Джабаров

При этом он отметил, что гражданское население Украины нужно предупреждать об ударах РФ, чтобы мирные люди не пострадали.