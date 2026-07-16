Джабаров: мы будем жестоко наказывать всех причастных к терактам

Джабаров заявил, что РФ будет жестоко наказывать всех причастных к терактам Джабаров: мы будем жестоко наказывать всех причастных к терактам

Москва16 июл Вести.Россия будет жестоко наказывать всех причастных к терактам. Об этом ИС "Вести" заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, России необходимо усиливать собственную безопасность.

В течение нескольких дней я внимательно просматривал … передачу, которую подготовил Центр общественных связей ФСБ России по тем масштабным операциям, которые проводила Федеральная служба безопасности по пресечению террористической деятельности. Я думаю, все понятно, мы на правильном пути. Мы вскрываем, пресекаем и будем жестоко наказывать всех, кто причастен к совершению терактов сказал он

Ранее Федеральная служба безопасности России опубликовала доклад, в котором среди прочего раскрыла, как киевский режим забрасывает взрывчатку в РФ для ее дальнейшего применения в терактах на российской территории.