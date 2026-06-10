Джабаров: на Западе не понимают, что 20 пакетов санкций против РФ не сработали

Сенатор Джабаров не верит, что 21-й пакет антироссийских санкций ЕС сработает Джабаров: на Западе не понимают, что 20 пакетов санкций против РФ не сработали

Москва10 июн Вести.Евросоюз готовит уже 21-й пакет санкций против России, не понимая, что все предыдущие не сработали. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По мнению сенатора, у Евросоюза недостаточно инструментов экономического давления на Россию.

Санкции всегда имеют какую-то чувствительность. Но тем не менее я повторяю, если они принимают 21-й пакет санкций, значит, 20 предыдущих пакетов не сработали. Должна голова у них как-то немножко думать об этом? Что они предпримут против нас - страны, которые зависят полностью от американских поставок газа и нефти, от наших поставок? Они же и сейчас получают от нас немало нефти и газа сказал Джабаров

По его мнению, реальность в конце концов заставит европейцев забыть о разногласиях с РФ.

Какие санкции европейцев могут нас обрушить? Иногда такое мнение появляется: думают, а стоит ли вообще им что-то продавать, если они так себя ведут? Пусть они придут и просятся, и встают в очередь для того, чтобы Россия согласилась с ними сотрудничать в экономическом плане. И, я думаю, к этому придет. Когда на улице будет попрохладнее, когда перестанет течь широким потоком нефть из Соединенных Штатов Америки, с Ближнего Востока - я думаю, быстро прибегут и забудут о всех разногласиях добавил он

Также Джабаров заявил: никто из нынешних лидеров стран Европы не должен участвовать в переговорах с Россией.