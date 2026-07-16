Джабаров заявил, что ЕС потеряет все в случае войны с Россией Джабаров: Россия завершит любую войну с Европой, но ЕС потеряет все

Москва16 июл Вести.Европейцы глубоко заблуждаются, если рассчитывают на продолжение военных действий на Украине в течение многих лет. У РФ есть ресурсы, чтобы выиграть любую войну, даже с Европой. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью ИС "Вести".

Он пояснил, что Россия не намерена состязаться с Европой, которая направляет огромные ресурсы военно-промышленного комплекса (ВПК) и экономики на расширение эскалации.

Нам уже отступать некуда. У нас есть ресурсы для того, чтобы завершить любую войну, в том числе с Европой. А Европа может потерять практически все, чем она обладает… Если они рассчитывают, что так война и будет продолжаться много лет, и они будут пытаться, значит, нашу страну поставить на колени, они глубоко заблуждаются подчеркнул Джабаров

Сенатор выразил надежду, что на Западе найдутся здоровые силы, которые увидят, что наращивание эскалации – путь в некуда.

Также Джабаров ранее заявил, что Европа прекратит поддержку украинских террористов только тогда, когда те активизируют свою деятельность на территории стран Евросоюза.