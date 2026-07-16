Москва16 июлВести.Европейцы глубоко заблуждаются, если рассчитывают на продолжение военных действий на Украине в течение многих лет. У РФ есть ресурсы, чтобы выиграть любую войну, даже с Европой. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью ИС "Вести".
Он пояснил, что Россия не намерена состязаться с Европой, которая направляет огромные ресурсы военно-промышленного комплекса (ВПК) и экономики на расширение эскалации.
Нам уже отступать некуда. У нас есть ресурсы для того, чтобы завершить любую войну, в том числе с Европой. А Европа может потерять практически все, чем она обладает… Если они рассчитывают, что так война и будет продолжаться много лет, и они будут пытаться, значит, нашу страну поставить на колени, они глубоко заблуждаютсяподчеркнул Джабаров
Сенатор выразил надежду, что на Западе найдутся здоровые силы, которые увидят, что наращивание эскалации – путь в некуда.
Также Джабаров ранее заявил, что Европа прекратит поддержку украинских террористов только тогда, когда те активизируют свою деятельность на территории стран Евросоюза.