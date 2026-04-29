Сенатор Джабаров указал, после чего Киев может потерять выход к Черному морю Джабаров: Киев играет с огнем и может потерять выход к Черному морю

Москва29 апр Вести.Киев играет с огнем и продолжая агрессивную политику, нарвется на ответный удар и может потерять выход к Черному морю. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, отвечая на вопрос о попытках нефтяного шантажа со стороны Киева.

При этом он подчеркнул, что у Киева "не так много возможностей".

Я думаю, что мы предпринимаем меры по защите своих нефтепромыслов, по защите своих портов. И я думаю, что рано или поздно Киев получит за свое поведение, мягко говоря. Значит, у нас есть под прицелом Одесский порт, куда идут огромные грузы, и в том числе военной обороны. Поэтому Киев играет с огнем, потому что рано или поздно он нарвется на такой ответный удар, после которого может вообще потерять выход к Черному морю сказал Джабаров

Ранее в интервью ИС "Вести" сенатор Джабаров также заявил, что Киев держит в заложниках Европу из-за нефти.