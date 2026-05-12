Москва12 мая Вести.Украина исчерпает запасы вооружения, поскольку у Европы не останется средств для снабжения на фоне недовольства избирателей. Такое мнение озвучил ИС "Вести" первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он убежден, что заявления Европы о выдаче кредитов Киеву не подкреплены действиями.

Реально платить никто не будет. Они рассчитывают погасить те кредиты, которые выделяют Украине, за счет репараций, которые когда-то получат от России после ее поражения, как они мечтают. А поскольку этого не будет, многие стали понимать, что это деньги на ветер. То есть они абсолютно невозвратны, и европейские избиратели совершенно не настроены на то, чтобы кормить украинскую армию, даже несмотря на то, что они готовы там сражаться с русскими любой ценой заявил Владимир Джабаров

Накануне еврокомиссар Марта Кос заявила, что Евросоюз может уже на следующей неделе перевести Украине первый платеж в рамках нового кредита в 90 миллиардов евро.