Стало известно, когда Украина получит первые евро из нового кредита Брюсселя Еврокомиссар Кос: Брюссель готов отправить Киеву первый транш нового кредита

Москва11 мая Вести.Евросоюз способен уже на предстоящей неделе осуществить стартовый перевод украинской стороне в рамках свежего кредита объемом 90 миллиардов евро, обеспеченного гарантиями общеевропейского бюджета. Об этом, проинформировала еврокомиссар Марта Кос.

Я надеюсь, что на следующей неделе мы сможем произвести первый платеж сказала он

Ранее, 23 апреля, председатель Евросовета Антониу Кошта сообщил, что государства ЕС окончательно одобрили предоставление Украине займа на сумму 90 миллиардов евро. Возвращать эти средства Киеву придется лишь в том случае, если Россия выплатит так называемые "репарации".

Российский МИД неоднократно подчеркивал, что подобные европейские задумки относительно неких репарационных платежей со стороны Москвы в пользу Украины не имеют ничего общего с действительностью.