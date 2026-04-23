Москва23 апрВести.Евросовет завершил процедуру согласования кредита Украине на 90 миллиардов евро. Сообщение об этом появилось на официальном сайте организации.
Подчеркивается, что эти деньги пойдут на "бюджетные потребности" Киева, а также финансирование украинского военно-промышленного комплекса.
Сегодня Совет принял последний ключевой элемент законодательства, лежащий в основе кредита ЕС Украине в размере 90 миллиардов евро, согласованного Европейским советом в декабре 2025 годаговорится в заявлении
Выплаты Киеву Брюссель начнет во втором квартале 2026 года.
Ранее агентство Reuters сообщило, что послы стран Евросоюза одобрили кредит Украине на 90 миллиардов евро, а также новые санкции против России.
Эксперт Михаил Нейжмаков в беседе с ИС "Вести" отметил, что внутри ЕС главную выгоду от выделения средств Украине получат представители ВПК и страны с развитым военным производством - Германия, Швеция и Франция.