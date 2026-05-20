ЕК и Украина договорились о сроках выделения очередного кредита Еврокомиссия и Украина подписали меморандум по кредиту на 90 млрд евро

Москва20 мая Вести.Европейская комиссия и Украина подписали меморандум о предоставлении масштабной помощи Киеву. Об этом в соцсетях сообщил еврокомиссар Валдис Домбровскис.

Речь идет о кредите в размере 90 миллиардов евро, рассчитанного на 2026 и 2027 годы.

Как и было обещано, первый бюджетный транш будет выделен во втором квартале добавил чиновник

По словам Домбровскиса, средства будут направлены на комплексную стабилизацию ситуации, укрепив "экономическую устойчивость Украины". Кроме того, кредит позволит усилить борьбу с коррупцией.

22 апреля послы стран Европейского союза одобрили выделение Украине кредита на 90 миллиардов евро.

Позже глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что начальные платежи по новому займу будут направлены на закупку беспилотных летательных аппаратов.