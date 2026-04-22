ЕС и ЕИБ объявили о пакете финансирования для Украины на 600 млн евро

Москва22 апр Вести.Евросоюз и Европейский инвестиционный банк объявили о новом пакете финансирования для Украины объемом 600 миллионов евро. Об этом следует из заявления, опубликованного на сайте ЕИБ.

В сообщении отмечается, что эти средства должны пойти на восстановление государства от последствий военного конфликта.

Европейская комиссия и Европейский инвестиционный банк сегодня объявили о новом пакете финансирования на сумму более 600 миллионов евро для поддержки срочных проектов по восстановлению на Украине говорится в документе

Ранее 22 апреля СМИ сообщили, что послы стран ЕС одобрили выделение Украине кредита на 90 миллиардов евро.