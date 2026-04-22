Москва22 апрВести.Евросоюз и Европейский инвестиционный банк объявили о новом пакете финансирования для Украины объемом 600 миллионов евро. Об этом следует из заявления, опубликованного на сайте ЕИБ.
В сообщении отмечается, что эти средства должны пойти на восстановление государства от последствий военного конфликта.
Ранее 22 апреля СМИ сообщили, что послы стран ЕС одобрили выделение Украине кредита на 90 миллиардов евро.