Москва11 мая Вести.Еврокомиссия намерена выделить Украине в июне 9,1 млрд евро в рамках программы финансирования общим объемом 90 млрд евро. С таким заявлением выступил представитель ЕК Балаш Уйвари на брифинге в Брюсселе.

По его словам, средства планируется направить до конца второго квартала.

Уточняется, что из общей суммы 5,9 млрд евро предназначены на военные нужды, еще 3,2 млрд евро – на макрофинансовую помощь, которая предусматривает прямое финансирование украинского бюджета.

Уйвари также подтвердил, что первый военный транш пойдет на закупку беспилотников для Украины. В Еврокомиссии уже ведется работа над новыми программами закупок вооружений для последующих траншей.