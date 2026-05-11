Москва11 маяВести.Еврокомиссия намерена выделить Украине в июне 9,1 млрд евро в рамках программы финансирования общим объемом 90 млрд евро. С таким заявлением выступил представитель ЕК Балаш Уйвари на брифинге в Брюсселе.
По его словам, средства планируется направить до конца второго квартала.
Уточняется, что из общей суммы 5,9 млрд евро предназначены на военные нужды, еще 3,2 млрд евро – на макрофинансовую помощь, которая предусматривает прямое финансирование украинского бюджета.
Уйвари также подтвердил, что первый военный транш пойдет на закупку беспилотников для Украины. В Еврокомиссии уже ведется работа над новыми программами закупок вооружений для последующих траншей.