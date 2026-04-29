Еврокомиссия: 6 млрд евро из кредита Украине в 90 млрд пойдут на дроны

ЕС направит Киеву 6 млрд евро на производство дронов Еврокомиссия: 6 млрд евро из кредита Украине в 90 млрд пойдут на дроны

Москва29 апр Вести.Евросоюз намерен выделить Киеву 6 млрд евро на производство беспилотников в рамках первого транша из общей программы финансирования на 90 млрд евро. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге.

Она указала, что ЕС выполнил обещание по предоставлению Украине 90 млрд евро. Первая часть этих средств в размере 45 млрд евро, рассчитанных до конца 2026 года, должна быть выплачена уже в текущем квартале.

Первый транш из них в 6 млрд евро будет направлен на производство дронов сказала она, ее слова приводит ТАСС

Ранее украинское министерство финансов ранее обнародовало график поступления 90 млрд евро в рамках европейской экономической помощи. Согласно этим данным, Киев рассчитывает получать по 45 млрд евро в 2026 и 2027 годах, а первый транш ожидается уже в мае-июне текущего года.