Москва6 июлВести.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала выделить Киеву новые средства на производство беспилотников на фоне массированного удара Вооруженных сил РФ по украинским предприятиям, производящим дроны.
Она пообещала "интенсивно работать над 21-м пакетом санкций" против России и поднять вопрос о поставках ПВО для Украины на саммите НАТО в Анкаре.
На прошлой неделе мы предоставили первые 4 млрд евро из 90 млрд евро (352,1 млрд рублей из более 7,9 трлн рублей - прим. ред.) на укрепление обороны Украины за счет передовых технологий беспилотников. Еще больше поступит скоронаписала фон дер Ляйен в соцсети X
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием по ключевым предприятиям украинского ВПК, производящим беспилотники, радиолокационную технику, бронеавтомобили и безэкипажные катера. В Киеве поражены пять предприятий и заводов.