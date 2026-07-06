После ударов по Киеву фон дер Ляйен пообещала Украине новые деньги на дроны Фон дер Ляйен пообещала Киеву новые средства на дроны после ударов ВС РФ

Москва6 июл Вести.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала выделить Киеву новые средства на производство беспилотников на фоне массированного удара Вооруженных сил РФ по украинским предприятиям, производящим дроны.

Она пообещала "интенсивно работать над 21-м пакетом санкций" против России и поднять вопрос о поставках ПВО для Украины на саммите НАТО в Анкаре.

На прошлой неделе мы предоставили первые 4 млрд евро из 90 млрд евро (352,1 млрд рублей из более 7,9 трлн рублей - прим. ред.) на укрепление обороны Украины за счет передовых технологий беспилотников. Еще больше поступит скоро написала фон дер Ляйен в соцсети X

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием по ключевым предприятиям украинского ВПК, производящим беспилотники, радиолокационную технику, бронеавтомобили и безэкипажные катера. В Киеве поражены пять предприятий и заводов.