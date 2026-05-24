Москва24 мая Вести.Власти Евросоюза после массированного удара Вооруженных сил России по целям на Украине пообещали экстренно направить Киеву средства противовоздушной обороны. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х.

Как утверждает фон дер Ляйен, удар возмездия говорит о нежелании России идти дипломатическим путем в урегулировании конфликта. Между тем глава ЕК никак не прокомментировала удар ВСУ беспилотниками по колледжу в Старобельске, жертвами которого стали более 20 человек.

По ее словам, Евросоюз в качестве ответных мер планирует ускорить поставки вооружений, чтобы помочь Киеву в противостоянии баллистическим и гиперзвуковым угрозам.

Мы твердо стоим на стороне Украины, и в пути находится дополнительная поддержка для укрепления ее систем противовоздушной обороны заявила фон дер Ляйен

Минобороны России 24 мая сообщило о нанесении российскими войсками удара возмездия по целям на Украине, в ходе которого были поражены объекты украинского ВПК, военной инфраструктуры, а также пункты управления главного командования сухопутных войск, главного управления разведки и другие пункты управления ВСУ. Отдельно отмечается, что гражданская инфраструктура не была затронута.

Удар производился баллистическими ракетами "Орешник", аэробаллистическими ракетами "Искандер", гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и крылатыми ракетами "Циркон". Также использовались крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования и БПЛА.