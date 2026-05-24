Москва24 мая Вести.Усиление давления на Россию после ночного удара "Орешником" по Киеву пообещала глава европейской дипломатии Кая Каллас. Этот вопрос на следующей неделе будет обсуждаться на Кипре, где пройдет встреча министров иностранных дел стран Евросоюза.

Об этом Кая Каллас написала на своей страничке в соцсети X.

Удары "Орешником" - это политическая тактика запугивания и безрассудное балансирование на грани ядерной войны написала Каллас

Ранее профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс усомнился в способности Каллас вести какие-либо переговоры с Россией из-за ее "высокой степени предвзятости". Он пояснил, что примитивное неприятие России со стороны Каллас делает ее фигуру абсолютно непригодной для выполнения посреднических дипломатических функций.

Более того, в кулуарах Европарламента Каллас втайне прозвали "маленькой атомной бомбой", рассказал член Европарламента от ФРГ Мартин Зоннеборн. У Каи Каллас напрочь отсутствует дипломатический авторитет, отметил Зоннеборн. Ее участие в переговорах опасно, поскольку все, к чему Каллас прикасается, взрывается. А латвийский депутат Европарламента Рихардс Колс подарил главе европейской дипломатии Кае Каллас наклейку с изображением "балтийской чихуахуа" на фоне флагов Литвы, Латвии и Эстонии.

Удары возмездия ВС РФ были нанесены после террористической атаки БПЛА ВСУ на здание и общежитие педагогического колледжа в луганском Старобельске. В ходе массированного удара по военным объектам Украины были использованы ракеты "Орешник", "Кинжал", "Цирконом" и "Искандер".

Франция осуждает использование "Орешника", удары просто показывают дальнейшую эскалацию и тупиковую ситуацию, прокомментировал российский удар возмездия по Украине президент Франции Эммануэль Макрон на своей страничке в соцсети X.