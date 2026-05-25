Москва25 мая Вести.Заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас, которая высказалась после ударов "Орешником" по Киеву, – глупость. Об этом заявил полковник, военный эксперт Михаил Ходаренок для ИС "Вести".

Ранее Каллас высказала мнение, что удары "Орешником" являются политической тактикой запугивания и безрассудным балансированием на грани ядерной войны.

Ходаренок по этому поводу указал, что ту же логику можно применить в отношении иных военизированных конфликтов.

Кая Каллас – это, наверное, уже определенный набор форм разного рода глупостей. Она, в частности, сказала, что удары "Орешником" – это балансирование на грани ядерной войны. Ну что тут надо ей сказать? Ведь практически все авиационные и военно-морские средства поражения, которые применяли, например, Соединенные Штаты в недавнем конфликте с Ираном, имеют ядерную составляющую. Все средства, которые применяет Израиль, имеют ядерную составляющую. Ну, скажи, Израиль балансирует на грани ядерной войны. Страшно, боишься обвинений в антисемитизме, а нам такие глупости, значит, можно заявлять? сказал он

Кроме того, отметил Ходаренок, слова Каллас о безрассудной жестокости также вызывают вопросы. По его мнению, в ЕС следовало бы зафиксировать число жертв, погибших в результате атак Израиля в Ливане или секторе Газа.

По украинским данным, [при ударах по Киеву] погибло два человека. И сравните эти жертвы в результате нашего массированного ракетно-авиационного удара с теми, которые в Газе, в Южном Ливане. Там счет идет на десятки тысяч человек. Ну какая уж тут безрассудная жестокость? добавил он

В целом, подчеркнул военный эксперт, у Запада попросту нет средств, способных противодействовать российскому новейшему вооружению.

Что касается "Орешника", "Циркона", наших аэробаллистических ракет, "Кинжала", то, конечно, надежных средств противовоздушной обороны по борьбе именно с этими изделиями на Западе не существует резюмировал он

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас пообещала усилить давление на Россию после ночного удара "Орешником" по Киеву.