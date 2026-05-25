Коц назвал цель применения "Орешника" в ходе удара по объектам на Украине Военкор Коц: "Орешник" применили для испытаний системы в боевых условиях

Москва25 мая Вести.Военный корреспондент Александр Коц объяснил, почему, по его мнению, российские военные вновь задействовали новейший ракетный комплекс "Орешник" в неядерном оснащении во время комбинированного удара по объектам на Украине.

В своем Telegram-канале журналист отметил, что очередное применение комплекса следует рассматривать как продолжение его испытаний в боевых условиях.

Продолжаем испытания "Орешника" на полигоне "Украина" написал он

По его словам, несмотря на то что использование комплекса уже не вызывает такого резонанса, как раньше, подобные пуски имеют важное практическое значение. Военкор считает, что испытания в реальной боевой обстановке позволяют получить данные, которые невозможно собрать с помощью компьютерного моделирования или полигонных тестов.

Коц также заявил, что, по его мнению, существующие средства противовоздушной обороны пока не способны перехватывать ракеты данного комплекса.

Ранее Министерство обороны России сообщило о нанесении ответного удара по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса на Украине. В Минобороны заявили, что все назначенные цели были поражены. Также в ведомстве подчеркнули, что удары по объектам гражданской инфраструктуры не наносились.