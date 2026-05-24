В ЕС отреагировали на удар "Орешником" по Украине Каллас назвала удар "Орешником" по целям на Украине ядерным шантажом

Москва24 мая Вести.Удар возмездия Вооруженных сил России по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) на территории Украины с применением баллистической ракеты "Орешник" – это "безрассудное бряцание ядерным оружием", утверждает глава евродипломатии Кая Каллас.

Каллас считает, что Россия использовала "Орешник" для запугивания и "безответственного ядерного шантажа".

Россия зашла в тупик на поле боя, поэтому она терроризирует Украину намеренными ударами по центрам городов. Это чудовищные террористические акты написала она в соцсети Х

Дипломат также пообещала усиление международного давления на Москву, которое, по ее словам, на следующей неделе обсудят главы МИД стран Евросоюза.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на фоне применения Россией "Орешника" призвал лидеров стран – членов ЕС работать над укреплением европейской безопасности.

В ночь на 22 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) беспилотниками атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в Луганской Народной Республике. В здании в это время находились 86 учащихся от 14 до 18 лет и один работник. Как сообщали в МЧС, число погибших выросло до 21 человека.

В ответ Вооруженные силы России поразили украинское военное управление, авиабазы и предприятия ВПК. При этом Минобороны РФ отмечало, что удары по гражданской инфраструктуре не планировались и не осуществлялись.